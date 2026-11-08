В Ізраїлі на КПП затримали чоловіка з чужим посвідченням — Jerusalem Post

В Ізраїлі на контрольно-пропускному пункті табору біженців Шуафат у Східному Єрусалимі затримали чоловіка, який намагався потрапити на ізраїльську територію, використавши у телефоні фото чужого посвідчення особи.

Фото документа на телефоні

Як повідомляє Jerusalem Post, чоловік не мав законних підстав для в’їзду до Ізраїлю. Він показав на КПП фотографію документа, яка, за даними видання, належала особі, яку джерело описує як сексуального злочинця. Ця особа перебуває під наглядом підрозділу «Цур» Пенітенціарної служби Ізраїлю та не проживає в цьому районі.

На місце викликали співробітників підрозділу «Цур», щоб перевірити особу чоловіка, який пред’явив фото документа. Вони встановили, що він не є власником посвідчення і, за даними видання, намагався незаконно потрапити на територію Ізраїлю.

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Знайомство у в’язниці

Під час допиту правоохоронці з’ясували, що затриманий був знайомий із власником посвідчення. За їхніми даними, чоловіки познайомилися під час відбування покарання у в’язниці та знову зустрілися в Єрусалимі у березні.

Поліція Ізраїлю затримала чоловіка для подальшого розслідування. Командир підрозділу «Цур» бригадний генерал Єгуда Агароні заявив, що цей випадок демонструє пильність і професійність співробітників підрозділу, а також важливість взаємодії з іншими органами безпеки та правоохоронцями.

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