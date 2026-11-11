В Ізраїлі на три дні продовжили арешт підозрюваного у вандалізмі — Jerusalem Post

Магістратський суд Крайот в Ізраїлі на три дні продовжив тримання під вартою підозрюваного, ідентифікованого як Керен, у справі про вандалізм у маронітському християнському молитовному залі в Нагарії. Суддя Оріт Кантор заявила, що на цьому етапі є обґрунтовані підстави підозрювати чоловіка у скоєнні інкримінованих правопорушень, а сама підозра є сильною, повідомляє Jerusalem Post.

Ймовірний мотив релігійної ненависті

За оцінкою судді, правопорушення могли бути вмотивовані релігійною ненавистю, що підвищує їхню тяжкість і рівень небезпеки. Рішення про продовження тримання під вартою ухвалили за згодою представника поліції Нагарії та адвокатки Ірени Лурії, яка представляє Керена від імені Офісу громадського захисника.

Підозрюваний має знову постати перед судом у четвер. Віряни, які прийшли до молитовного залу в неділю, 1 листопада, виявили розбиті статуї та пошкоджені зображення. На вівтарі також залишили записку англійською мовою з проханням про вибачення.

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Реакція маронітської громади

Хайфська єпархія Маронітської церкви засудила інцидент, наголосивши, що він порушує святість місця богослужіння та право вірян вільно, безпечно й гідно сповідувати релігію. Представники церкви закликали владу розслідувати справу, встановити відповідальних і вжити заходів для захисту об'єкта від подібних випадків.

Молитовний зал розташований на муніципальній території поряд із міським парком та використовується ліванською маронітською громадою для молитов і релігійних церемоній. Громада налічує близько 1100 осіб: на недільні богослужіння приходять кілька десятків людей, а на релігійні свята збираються сотні.

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