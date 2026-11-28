Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий дозволити лідеру партії «Яшар» Гаді Айзенкоту першим обійняти посаду глави уряду за ротаційною угодою. Такий механізм він запропонував для формування уряду національної єдності.

Відмова від принципу найбільшої партії

Нетаньягу повідомив, що готовий відмовитися від принципу своєї партії «Лікуд», за яким уряд спершу має очолювати представник найбільшої партії. За його словами, він вважає необхідним відкласти цей принцип через масштаб екзистенційної небезпеки та можливість формування уряду, який, на його думку, не зможе з нею впоратися.

Як повідомляє Anadolu Agency, Нетаньягу закликав негайно розпочати предметні та інтенсивні переговори про уряд єдності. Він також заявив, що очікує від сторони Айзенкота аналогічної готовності до компромісів.

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Заяви сторін

Нетаньягу стверджував, що арабські партії можуть використати свій вплив у парламенті для просування заходів щодо возз’єднання сімей, які передбачали б надання громадянства сотням тисяч палестинців, а також для створення арабської автономії в Галілеї та Негеві. Він також заявив, що керівники Об’єднаного списку обмежуватимуть військові рішення уряду, очолюваного лівими силами.

Айзенкот одразу не відповів на пропозицію Нетаньягу. Напередодні він заявив, що багато ізраїльтян прагнуть створення уряду єдності винятково із сіоністських партій, який ухвалить закон про національну службу для всіх.

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