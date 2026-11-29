В Ізраїлі виконувач обов’язків прем’єр-міністра Біньямін Нетаньягу та лідер опозиції, колишній начальник Генштабу Гаді Айзенкот не досягли домовленості щодо створення уряду єдності. Переговори завершили без прориву, а заплановану наступну зустріч переговорних команд скасували, повідомляє Tagesschau.

Розбіжності щодо ротації

Зустріч тривала близько двох годин. У спільній заяві партія Айзенкота «Яшар» і консервативний «Лікуд» Нетаньягу повідомили, що обидві сторони намагалися подолати глибокі розбіжності, а самі переговори відбулися в діловій атмосфері.

За даними медіа, Нетаньягу пропонував ротацію на посаді глави уряду, однак вступ Айзенкота на посаду мав бути відкладений на невизначений термін з міркувань безпеки. Айзенкот від цієї пропозиції відмовився. Оточення Нетаньягу, за повідомленнями, заявило, що опозиційний лідер зайняв надто жорстку позицію.

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Пошук більшості в Кнесеті

Тепер Айзенкот, імовірно, зосередиться на формуванні так званого уряду змін із партіями свого блоку, хоча можливість подальшого приєднання «Лікуду» залишається відкритою. Голова партії «Демократи» Яїр Голан підтримав курс на союз без тих, кого він назвав відповідальними за провал 7 жовтня.

На парламентських виборах наприкінці жовтня блок Айзенкота здобув 48 місць у Кнесеті, союз Нетаньягу — 53, а ізраїльсько-арабські партії — 19. Для більшості необхідний щонайменше 61 мандат. Айзенкот має час до наступної неділі, щоб сформувати уряд; цей строк можуть продовжити ще на 14 днів.

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