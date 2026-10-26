В Ізраїлі облаштували тренувальну дільницю для людей з інвалідністю — Jerusalem Post

В Ізраїлі в реабілітаційному селищі, яким опікується організація Perach Israel, облаштували імітацію виборчої дільниці для підготовки мешканців до голосування на виборах до Кнесету 27 жовтня 2026 року. У селищі проживають понад 200 дорослих людей з інтелектуальними порушеннями та порушеннями розвитку.

Імітація процедури голосування

У тренувальній дільниці встановили кабінку для голосування, підготували конверти та виборчі бюлетені. Мешканці можуть ознайомитися з процедурою у звичному для себе середовищі до дня виборів.

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Працівники селища пояснюють їм право голосу та допомагають відпрацювати послідовність дій: обрати бюлетень і покласти його до конверта так, як це відбуватиметься на офіційній виборчій дільниці, повідомляє Jerusalem Post.

Право на власний вибір

Генеральний директор Perach Israel Моше Стайн зазначив, що право обирати є частиною повсякденного життя селища. За його словами, мешканців навчають самостійно ухвалювати рішення — зокрема щодо кольору одягу чи проведення вільного часу. Тренування мають допомогти тим із них, хто має право голосу, взяти участь у виборах разом з іншими виборцями країни.

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