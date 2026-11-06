В Ізраїлі оголосили попередження про повені та небезпечне море — Jerusalem Post

Метеорологічна служба Ізраїлю оголосила для частини країни попередження про підтоплення, раптові повені, грози та небезпечні умови для купання в Середземному морі. Частина попереджень діятиме до 22:00 суботи, повідомляє Jerusalem Post.

Ризик підтоплень і гроз

Помаранчеве попередження через можливі підтоплення діє в районі Кармель, уздовж північного, центрального й південного узбережжя, а також у передгір’ї Юдеї. Окреме жовте попередження щодо раптових повеней оголосили для північної частини Юдейської пустелі та району Мертвого моря.

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Жовтий рівень небезпеки через грози поширюється на північні та центральні райони Ізраїлю, акваторію Середземного моря й північний Негев. Це попередження також чинне до 22:00 суботи.

Небезпечні умови на морі

Для Середземного моря запровадили помаранчеве попередження про небезпечні умови для купання. Воно діє з 22:00 п’ятниці до 22:00 суботи. Очікується, що значна висота хвиль становитиме від 1,2 до 1,9 метра, надалі хвилі можуть збільшуватися.

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