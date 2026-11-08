В Ізраїлі оприлюднили документи з висловлюваннями Бен-Гуріона про Газу — Jerusalem Post

В Ізраїлі Армія оборони Ізраїлю та Архів оборонного відомства при Міністерстві оборони оприлюднили документи до 70-річчя Синайської кампанії 1956 року, також відомої як операція «Кадеш» або Суецька криза. У матеріалах зафіксовано висловлювання тодішнього прем’єр-міністра і міністра оборони Давида Бен-Гуріона про сектор Гази та його застереження щодо втрат серед цивільних у майбутніх війнах, повідомляє Jerusalem Post.

Позиція щодо сектору Гази

Під час засідання уряду 28 жовтня 1956 року, напередодні операції «Кадеш», Бен-Гуріон назвав сектор Гази проблемною ціллю та висловив побажання, щоб він «потонув у морі». 4 квітня 1957 року, після виведення ізраїльських сил із сектора Гази та Синайського півострова, він повторив ці слова на конференції старших офіцерів.

Бен-Гуріон говорив про труднощі контролю над територією за будь-якої адміністрації — ізраїльської, спільної з ООН або адміністрації ООН без Ізраїлю. Він називав єгипетське управління сектором найгіршим варіантом, але зазначав, що тривале перебування Ізраїлю в Газі могло вимагати придушення терору та перевищити можливості й життєві потреби країни.

Також Бен-Гуріон виступав проти анексії сектора Гази, згадуючи приблизно 300 тисяч арабських мешканців території. Він застерігав, що продовження контролю над Газою могло б зашкодити Ізраїлю не лише у військовому, а й у моральному вимірі.

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Застереження про майбутню війну

В іншому оприлюдненому документі Бен-Гуріон закликав командування не переносити досвід Синайської кампанії на можливий наступний конфлікт. Він зазначав, що хоча ізраїльським силам тоді вдалося обмежити втрати, це не означає, що так буде надалі. За його словами, у майбутній війні могли зазнати бомбардувань Тель-Авів і Хайфа, а серед загиблих могли бути не лише військові, а й жінки та діти.

Серед матеріалів є рукописний запис Шимона Переса, який у той час був генеральним директором Міністерства оборони. Він написав, що Бен-Гуріон вважав: війни не розв’яжуть проблему арабо-ізраїльських відносин, оскільки перемога в бою не обов’язково означатиме останню битву.

Інші матеріали архіву

На спеціальному сайті також опубліковано документи про операцію «Хоніо», під час якої в листопаді 1956 року ізраїльська команда врятувала 65 євреїв у єгипетському Порт-Саїді. Архів містить понад 4,5 тисячі фотографій, документів і карт, значна частина яких раніше не була доступна публічно. Серед них — матеріали про діяльність ізраїльських ВПС, нереалізований план атаки на єгипетські аеродроми, випадковий удар по ізраїльських військах та атаку на єгипетський есмінець «Ібрагім ель-Аваль».

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