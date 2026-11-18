В Ізраїлі перші жінки-новобранки мають розпочати службу в пілотній програмі інтеграції жінок до бронетанкових підрозділів Армії оборони Ізраїлю. Підготовка проходитиме на базі Хіюн на півдні країни, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на військових.

Однакові професійні вимоги

Програма має надати жінкам можливість служити на бойових посадах у танкових військах. Військові заявили, що професійні й оперативні стандарти для учасниць будуть такими самими, як для чоловіків, які служать у бронетанкових військах.

Перед запуском пілотної програми ЦАХАЛ визначив критерії, за якими новобраниці мають підтвердити здатність пройти навчання та завершити програму. За даними армії, ці критерії відповідають чинним професійним кваліфікаційним вимогам для танкістів-чоловіків і засновані на наявних оперативних стандартах.

Водночас фізичну підготовку учасниць адаптують, щоб підтримувати їхню фізичну форму та берегти здоров’я. Перед початком основного навчання вони пройдуть підготовчий курс бойової фізичної підготовки для зміцнення фізичних можливостей і витривалості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Окремі екіпажі та оцінювання

Під час пілотної програми діятимуть положення про спільну службу, які регулюють взаємодію військовослужбовців різної статі. Жінки й чоловіки не служитимуть в одному танковому екіпажі ані під час навчання, ані в оперативній діяльності.

Армія також проводитиме окремі оцінювання кожні кілька місяців, щоб визначити, чи досягає програма поставлених цілей. Запуск пілоту відбувається після суперечок щодо інтеграції жінок до бронетанкових військ, зокрема серед релігійних сіоністських єшив.

У червні 25 єшив заявили, що заборонять своїм студентам вступати до бронетанкових військ на знак протесту проти програми. У квітні Високий суд справедливості постановив, що ЦАХАЛ має забезпечувати рівні можливості для чоловіків і жінок, які прагнуть обіймати бойові посади, крім випадків, коли обмеження виправдані оперативними міркуваннями. Суд зобов’язав армію розпочати пілот щодо залучення жінок до маневрених бронетанкових частин до призову в листопаді 2026 року.

Читай нас у