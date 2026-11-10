В Ізраїлі подали скаргу на Wolt і просять розглянути зупинку сервісу — Jerusalem Post

Національне управління безпеки дорожнього руху Ізраїлю подало до поліції скаргу на сервіс доставки Wolt та його генерального директора Томера Коена. Голова ради управління, колишній заступник начальника поліції Моті Едрі, закликав розпочати кримінальне розслідування щодо компанії та її керівника, а також розглянути можливість звернення до суду щодо призупинення роботи платформи, повідомляє Jerusalem Post.

Вимога призначити відповідального за безпеку

Управління стверджує, що Wolt має призначити відповідального за безпеку дорожнього руху. Воно посилається на правило 579 ізраїльських правил дорожнього руху, за яким підприємством вважається компанія або бізнес, що використовує щонайменше 40 транспортних засобів визначених категорій, зокрема мотоцикли та легкові автомобілі.

За даними Wolt, через її платформу працюють приблизно 20 тисяч кур’єрів. Управління заявило, що має реєстраційні номери близько 214 мотоциклів, скутерів та інших транспортних засобів кур’єрів, які фігурували у повідомленнях про інциденти, пов’язані з безпекою руху. На думку відомства, це більш ніж уп’ятеро перевищує встановлений поріг і дає підстави вважати Wolt підприємством у розумінні цієї норми. У скарзі також зазначено, що правило 580(a) передбачає персональну відповідальність гендиректора компанії.

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Позиція Wolt і вимоги до поліції

Wolt відкидає таке тлумачення, наголошуючи, що її кур’єри є незалежними підрядниками, а не працівниками компанії. Сервіс заявив, що реагує на кожну скаргу щодо поведінки кур’єрів на дорозі та їхньої участі в аваріях, але не повідомив, скільком кур’єрам закрив доступ до платформи після таких звернень.

У вересні управління вимагало від Коена призначити відповідального за безпеку та підготувати детальний обов’язковий план зменшення ризиків. За версією відомства, відповідь Wolt не містила строків виконання, вимірюваних цілей чи механізмів контролю, а обіцяний план так і не був поданий. Едрі також закликав поліцію посилити цільовий контроль за небезпечними порушеннями правил руху з боку кур’єрів.

У Wolt назвали дії управління кампанією з відновлення його репутації. Компанія заявила, що інвестує значні ресурси у безпеку дорожнього руху, а також пропонувала представникам відомства зустріч для спільного просування практичних заходів.

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