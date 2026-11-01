Магістратський суд Беер-Шеви в Ізраїлі засудив Сан-Лусіана Тевеля до 28 місяців позбавлення волі за пособництво у викраденні двох дорогих звукових систем із місця фестивалю Nova. Обладнання викрали через два дні після нападу ХАМАС 7 жовтня, повідомляє Jerusalem Post.

Вирок і компенсація

Тевель визнав провину за двома пунктами обвинувачення у пособництві в обтяженій крадіжці за зміненим обвинувальним актом. Суд також оштрафував його на 10 тис. ізраїльських шекелів і зобов’язав сплатити 20 тис. шекелів компенсації батькам Матана Ліора та 10 тис. шекелів його бізнес-партнеру Амітаю Рахуму.

Автомобіль Тевеля, який використовували під час злочину, конфіскували. Час, уже проведений ним під вартою в цій справі, зарахують до строку покарання. Суд також призначив йому умовні строки ув’язнення на 12 і шість місяців, які можуть бути застосовані у разі вчинення визначених злочинів проти власності або шахрайства протягом трьох років після звільнення.

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Роль інших засуджених

Суддя Амір Дорон встановив, що Тевель забезпечував логістику, без якої схему не вдалося б реалізувати: він орендував причіп, передав свій автомобіль Раму Шахіну та звів учасників, знаючи обставини крадіжок. Суд врахував визнання вини та посттравматичний стресовий розлад Тевеля, призначивши йому мінімальний строк у встановленому діапазоні від 28 до 36 місяців.

Звукові системи належали компанії, співвласниками якої були Матан Ліор та Амітай Рахум. Ліора вбили на фестивалі після того, як він допомагав евакуювати відвідувачів під обстрілом. Раніше Шахіна, якого суд назвав рушійною силою схеми, засудили до семи років ув’язнення, а Даніеля Хассона — до трьох років і чотирьох місяців. За даними суду, Хассон намагався продати викрадене обладнання, видаючи себе за його власника.

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