В Ізраїлі розширили підтримку студентів-резервістів — Jerusalem Post

В Ізраїлі університети та коледжі розширять академічну підтримку для студентів-резервістів і кадрових військових у 2026–2027 навчальному році. Новий план передбачає альтернативні форми оцінювання в усіх освітніх програмах і спеціальностях, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Серед доступних варіантів — письмова робота замість іспиту, модифікований іспит або зарахування вищої з двох оцінок за іспити. План розвиває заходи підтримки, запроваджені у 2024–2025 та 2025–2026 навчальних роках, для військових, чия служба переривала навчання.

Підтримка залежатиме від тривалості служби

Студентів поділять на категорії відповідно до обсягу резервної служби. Учасники найвищої категорії, а також кадрові військові на передових посадах зможуть обрати альтернативне оцінювання з трьох дисциплін. Для студентів найвищої категорії, які не служать на передових посадах, така можливість діятиме для двох дисциплін.

Студенти другої категорії, які відслужили щонайменше 21 день протягом семестру, матимуть право на альтернативне оцінювання з однієї або двох дисциплін — залежно від характеру їхньої служби.

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Стипендії та допомога для магістрантів

Ті, кому через службу довелося продовжити навчання на семестр або рік, збережуть право на передбачені для їхньої категорії умови підтримки. Для резервістів і кадрових військових також на 10% знизять мінімальну кількість кредитів, необхідних для участі в конкурсі на стипендії декана та ректора.

У магістерських програмах студентам, чиї дослідження затрималися через службу, запропонують індивідуальні рішення: продовження термінів, врахування питань виплат дослідницьких грантів та персональний план підтримки. Абітурієнти магістратури з оцінкою «зараховано/не зараховано», скоригованою через резервну службу, зможуть подати фактичну оцінку приймальній комісії без впливу на середній бал бакалаврату.

Записи лекцій і допомога партнерам військових

Записи лекцій зберігатимуться протягом трьох місяців після завершення семестру. План також включає індивідуальні заняття з пропущеного матеріалу, перенесення дат іспитів і максимальні звільнення від кредитів. Право на частину заходів поширять на партнерів кадрових військових і резервістів на передових посадах, які мають дітей віком до 13 років.

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