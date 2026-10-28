В Ізраїлі розшукують людей і транспорт у затоплених районах півдня — Jerusalem Post

На півдні Ізраїлю поліція та волонтерські рятувальні підрозділи розшукують людей і транспортні засоби, які, за повідомленнями, зникли або опинилися заблокованими в затоплених районах Негеву й Арави. Сильні дощі створили небезпечні умови в день виборів, повідомляє Jerusalem Post.

Рятувальники проводять пошуки на землі та з повітря. У Беер-Шеві вода затопила парковки й торговельні центри, а мешканці повідомляли про несправність кількох світлофорів.

Перекриття доріг

Через повені та ризик раптових паводків на півдні країни й у районі Мертвого моря перекрили кілька доріг. За даними Ynet, обмеження торкнулися всіх шляхів до Ейлата та з нього, а поліція також закрила шосе №90 через негоду.

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Житель Неот-га-Кікар Йоні Штерн сказав Ynet, що мешканці Арави, зокрема він сам, застрягли на дорогах і не можуть проголосувати. Він закликав подовжити час голосування або відкрити дорогу.

Вплив негоди на голосування

У Мейтарі через спричинене негодою відключення електроенергії одну виборчу дільницю тимчасово зачинили. Поблизу Ейлата протягом трьох годин у вівторок випало 17 міліметрів опадів. У Неот-Смадар за одну половину дня випала майже чверть річної норми опадів, повідомив Ynet.

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