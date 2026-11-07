В Ізраїлі сотні людей вимагали уряду з арабськими партіями — Anadolu Agency

У Тель-Авіві та Єзреельській долині на півночі Ізраїлю сотні людей у суботу, 7 листопада, провели акції із закликом включити арабські партії до складу нового уряду. Учасники також вимагали завершення правління прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик до політичного партнерства

За даними Haaretz, близько 300 людей зібралися в Єзреельській долині. Ще кілька сотень протестувальників вийшли на площу Габіма в центрі Тель-Авіва, повідомило видання The Times of Israel.

У Тель-Авіві демонстранти тримали плакати арабською та івритом із написом «67 місць. Оберімо новий шлях». Це посилання на сукупну кількість мандатів партій, які виступають проти Нетаньягу, зокрема двох арабських списків — Об’єднаного списку та РААМ, — у 120-місцевому Кнесеті.

Учасники скандували: «Без партнерства немає миру». Також вони закликали припинити політику «розділяй і володарюй» та вимагали «свободи й рівності для всіх». В акції брала участь організація Standing Together, яка виступає за єврейсько-арабське партнерство та політичну рівність.

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Мандат на формування уряду

Акції відбулися перед тим, як президент Ізраїлю Іцхак Герцог оголосив про намір доручити лідеру партії «Яшар» Гаді Айзенкоту сформувати наступний уряд. За інформацією Ynet, церемонія вручення мандата має відбутися в неділю о 17:00 за місцевим часом у резиденції президента.

Партії, що виступають проти Нетаньягу, здобули на виборах 67 місць, із яких 19 належать двом арабським спискам. Сили, що підтримують Нетаньягу, отримали 53 мандати. Водночас більшість лідерів опозиційних партій не підтримують формування уряду, який залежатиме від арабських партій: без них вони мають 48 місць, тоді як для більшості потрібно щонайменше 61.

Вимога звільнити журналіста

Частина учасників акцій також закликала звільнити журналіста Абда Абу Шахаде. Ізраїльські медіа повідомляли, що його заарештували в середу за підозрою в контакті з іноземним агентом після поїздки до Дохи, де він брав інтерв’ю у колишнього депутата Кнесету Азмі Бішари.

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