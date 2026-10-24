В Ізраїлі тисячі людей вийшли на протест перед виборами — France 24

У Тель-Авіві, Ізраїль, тисячі людей у суботу вийшли на антиурядову демонстрацію за три дні до загальних виборів. Учасники акції вимагали відповідальності за нездатність запобігти нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, після якого почалася війна в Газі, повідомляє France 24.

Вимога розслідування

Протест організувала Рада жовтня — об'єднання, створене родинами загиблих і заручників, захоплених палестинськими бойовиками 7 жовтня. Напередодні мітингу організація заявила, що акція має стати кульмінацією трирічної боротьби за встановлення істини, відповідальність та створення державної комісії з розслідування.

За даними кореспондента AFP, учасники маршем рушили від центральної площі Рабіна до площі Заручників, де мав відбутися мітинг. Це місце раніше було осередком антиурядових протестів із вимогою звільнити людей, яких утримують у заручниках у Газі.

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Напружена передвиборча боротьба

Очікувалося, що до демонстрації долучаться провідні представники опозиційних партій. Останні опитування, оприлюднені до початку періоду заборони на публікацію соціологічних даних у п'ятницю ввечері, свідчили про приблизно рівні позиції правого блоку прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та блоку його головного суперника з центристсько-правого табору Гаді Айзенкота. За цими опитуваннями, жоден із блоків не здобував більшості місць у парламенті.

Рада жовтня також повідомила поліцію про можливі провокації з боку прихильників уряду. Уряд Нетаньягу відмовляється створювати незалежну комісію, натомість запропонував створити політичну комісію, половину членів якої призначала б правляча коаліція, а іншу половину — депутати від опозиції. Лідери опозиції заявили, що бойкотуватимуть комісію, сформовану політиками.

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