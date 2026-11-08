В Ізраїлі в ДТП автобуса та мікроавтобуса постраждали 17 людей — Jerusalem Post

У неділю вранці на південному напрямку шосе Аялон поблизу розв’язки Галаха в Ізраїлі зіткнулися автобус і мікроавтобус. Унаслідок аварії постраждали 17 людей, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на ізраїльську поліцію.

Стан постраждалих

За даними медичних служб, постраждалих евакуювали з місця аварії для надання допомоги. Працівники служби швидкої медичної допомоги Magen David Adom повідомили, що водій мікроавтобуса був заблокований у салоні, мав знижений рівень свідомості та травми голови й кінцівок.

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Під час рятувальної операції медики надали водієві допомогу, зокрема ввели ліки та зупинили кровотечу. За їхніми даними, 17-річна дівчина дістала травми кінцівок, її стан оцінили як середньої тяжкості. Інші пасажири зазнали легких травм.

Робота служб

На місці ДТП працюють співробітники дорожньої поліції округу Тель-Авів. Туди також прямують слідчі з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Частину постраждалих доправляють до лікарень «Вольфсон», медичного центру «Шеба» в Тель-га-Шомері та лікарні «Іхілов».

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