В Ізраїлі відкрили для відвідувачів давню фортецю хананеїв — Jerusalem Post

В Ізраїлі в Гуврінському лісі на Юдейській низовині після масштабних консерваційних робіт повторно відкрили для відвідувачів хананейську фортецю Гальон, що датується XII століттям до нашої ери. Пам’ятка розташована поблизу кібуцу Галь-Он на півдні країни, повідомляє Jerusalem Post.

Фортецю знайшли під час розкопок

Археологи Управління старожитностей Ізраїлю Саар Ганор та Ітамар Вайсбейн виявили споруду під час розкопок у 2018–2019 роках. На їхню думку, фортецю могли збудувати для захисту місцевого хананейського населення від зовнішніх вторгнень, зокрема можливих нападів філістимлян.

Дослідники зазначили, що на початку XII століття до нашої ери Ханаан перебував під владою Єгипту. У цей період у регіоні з’явилися ізраїльтяни та філістимляни, що спричинило територіальні конфлікти. Фортеця стояла у стратегічному місці над дорогою, яка з’єднувала прибережну рівнину з Юдейською низовиною.

Споруда та знахідки

Фортеця має майже квадратну форму — приблизно 18 на 18 метрів — і сторожову вежу в кожному куті. Її поріг вирубано з суцільної скелі, а його вага становить близько трьох тонн. Внутрішній двір був вимощений кам’яними плитами та мав колони в центральній частині, а по боках розміщувалися приміщення для проживання і зберігання запасів.

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У цих кімнатах археологи знайшли тисячі фрагментів кераміки, частина посудин збереглася цілою. Дослідники вважають, що окремі предмети використовували для поклоніння місцевим богам.

Облаштували доступ до пам’ятки

Єврейський національний фонд KKL-JNF вклав у відновлення об’єкта близько 400 тисяч ізраїльських шекелів. Роботи передбачали збереження самої фортеці, нанесення захисного покриття на споруди, яке поєднується з ландшафтом, а також виділення контурів приміщень і всієї структури пам’ятки.

Біля фортеці також облаштували паркування, нову під’їзну дорогу, зону для пікніків і систему вказівників. Для людей з інвалідністю передбачили доступні паркомісця та маршрут до цитаделі.

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