В Ізраїлі військового обвинувачують у стрілянині по авто палестинців — Jerusalem Post

В Ізраїлі окружна прокуратура Єрусалима висунула обвинувачення 37-річному Пінхасу Шем Тов Рану у стрілянині по автомобілю палестинської пари на Західному березі Йордану. Унаслідок інциденту тяжко поранено 18-річну пасажирку. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Версія обвинувачення

Ран служить координатором безпеки в районі хребта Гідонім. Йому інкримінують напад за обтяжувальних обставин із наміром завдати тяжких тілесних ушкоджень та перешкоджання правосуддю. Прокуратура також просить суд залишити його під вартою до завершення розгляду справи.

За даними обвинувального акта, 18 вересня Ран на позашляховику разом із кадровим військовим прибув до села Акроба, яке не входило до зони його відповідальності. Прокурори стверджують, що військове керівництво раніше неодноразово попереджало його не діяти поза визначеною територією та дотримуватися правил застосування зброї.

За версією слідства, Ран зупиняв перехожих і перевіряв їхні документи без законних повноважень. Згодом він наказав зупинитися автомобілю, в якому їхала пара. Водій, як зазначено в обвинувальному акті, злякався насильства, бо зрозумів, що люди в позашляховику не є військовими, а один із них був у масці, після чого прискорився.

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Поранення та позиція захисту

Слідство вважає, що Ран щонайменше тричі вистрілив у бік автомобіля, який віддалявся. Дві кулі влучили в автомобіль, одна з них поранила пасажирку: куля пробила їй легеню та зупинилася біля серця. Постраждалу госпіталізували у тяжкому стані, їй зробили операцію з вилучення куль, після чого вона кілька днів перебувала в лікарні.

Також в обвинувальному акті йдеться, що після стрілянини Ран повернувся на місце події та шукав стріляні гільзи. Згодом, за даними слідства, він заперечував представникам сил безпеки, що знав про інцидент або був на місці події.

Захист Рана, який представляє організація Honenu, наполягає на іншій версії. За словами обвинуваченого, автомобіль без номерних знаків нібито рухався на нього та офіцера, який був поруч, і вони сприйняли це як спробу наїзду. Ран стверджує, що вистрілив у повітря, намагаючись зупинити машину. Розслідування вели центральний підрозділ поліції округу Юдея і Самарія та служба безпеки Шин-Бет.

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