В Ізраїлі зафарбували націоналістичні та пропалестинські графіті — Jerusalem Post

Прикордонна поліція Ізраїлю зафарбувала націоналістичні та пропалестинські графіті на стінах у громадських місцях кількох сіл Західної Галілеї. Операцію провели протягом минулого тижня, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на заяву поліції.

У поліції зазначили, що дії були частиною ширших заходів зі зміцнення управління, підтримання громадського порядку та посилення присутності сил безпеки в регіоні. Після виявлення написів правоохоронці зафарбували їх, щоб відновити первісний вигляд стін.

Злочинність і безпека на виборах

Операція відбулася на тлі дискусій про безпеку та правоохоронну діяльність в арабських громадах Ізраїлю, які були важливими темами нещодавніх виборів до Кнесету. За даними Ізраїльського інституту демократії, явка серед арабських громадян Ізраїлю становила близько 77% — на два відсоткові пункти менше за рекорд 1996 року, коли вона сягнула 79,3%.

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Опитування ізраїльської консалтингової компанії, проведене перед виборами, показало, що 55% респондентів назвали насильство та злочинність головною проблемою для молодих арабських ізраїльтян і важливим чинником під час голосування. Раніше жителі арабських міст і сіл також заявляли про занепокоєння насильством, організованою злочинністю та впливом озброєних банд.

Позиції арабських партій

Після виборів арабські партії домагаються активніших дій влади щодо злочинності, поліцейської роботи, інфраструктури та бюджетних видатків. Водночас їхні лідери продовжують виступати за права палестинців і створення палестинської держави.

Лідер партії Тааль Ахмад Тібі в інтерв'ю The Independent in Arabic підтвердив підтримку лідера партії «Яшар» Ґаді Айзенкота на посаді прем'єр-міністра, водночас наголосивши на пріоритеті боротьби зі злочинністю та поліпшення умов життя в арабських громадах. За даними Центральної виборчої комісії, арабські партії здобули 19 місць у Кнесеті, отримавши майже 840 тисяч голосів, або приблизно 15% від загальної кількості.

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