В Ізраїлі зафіксували рекордну явку на виборах — The Hindu

В Ізраїлі у вівторок, 27 жовтня, виборці масово прийшли на дільниці під час перших національних виборів після нападу 7 жовтня 2023 року. Явка стала рекордною, повідомляє The Hindu.

Вибори на тлі воєн

Кампанія відбувається на тлі травми від нападу 7 жовтня та багатофронтових регіональних воєн, які він спричинив. Питання відповідальності й безпеки стали центральними у виборчій кампанії.

Електорат країни глибоко розділений, а голосування стало перевіркою підтримки прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, якого джерело характеризує як ветерана правого політичного табору.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Герцлії проголосував колишній військовий керівник Гаді Айзенкот, лідер партії Yashar, зазначено у підписі до фото Reuters.

Заява Нетаньягу

Після голосування в Єрусалимі Нетаньягу висловив занепокоєння через високу активність виборців серед арабської меншини Ізраїлю. Він також заявив про спроби вкрасти вибори. У матеріалі зазначається, що Нетаньягу повторив риторику свого союзника, президента США Дональда Трампа.

Читай нас у