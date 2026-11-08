В Ізраїлі законсервували мозаїку синагоги віком 1500 років — Jerusalem Post

У національному парку Бейт-Альфа на півночі Ізраїлю близько 20 фахівців Управління природи і парків Ізраїлю провели консервацію мозаїчної підлоги давньої синагоги, якій приблизно 1500 років. Роботи координував підрозділ археології та спадщини відомства, повідомляє Jerusalem Post.

Очищення та укріплення мозаїки

Консерватори очищали поверхню мозаїки, стабілізували розхитані камінці та зміцнювали вразливі ділянки. Проміжки між елементами заповнили зв’язувальними матеріалами, сумісними з оригінальними матеріалами підлоги. Цю техніку називають репойнтингом — заповненням швів.

До та після завершення робіт фахівці зафіксували стан мозаїки. Документація стане частиною постійного моніторингу її збереження та допоможе планувати подальше обслуговування пам’ятки.

Пам’ятка візантійської доби

Синагогу в Бейт-Альфі збудували наприкінці V століття, у візантійський період. Мозаїчну підлогу 1928 року відкрив археолог Елеазар Ліпа Сукенік із Єврейського університету в Єрусалимі.

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Підлога складається з трьох кольорових панелей із зображеннями Ковчега Заповіту, зодіаку та біблійної сцени зв’язування Ісаака. У центральній композиції дванадцять знаків зодіаку, підписаних івритом, оточують грецького бога сонця Геліоса на колісниці. У кутах квадратної рамки розміщено жіночі постаті, що символізують чотири пори року.

Написи майстрів

Арамейський напис, права частина якого переважно втрачена, вказує, що підлогу створили за правління Юстиніана, імовірно імператора Юстиніана I, який правив у 527–565 роках. Інший напис грецькою називає авторів мозаїки — Маріануса та його сина Ханіну. Їхні імена також згадано в написі в синагозі Бейт-Шеана, що може свідчити про розташування їхньої майстерні там.

За словами директорки підрозділу археології та спадщини Управління природи і парків Ізраїлю Оріт Бортнік, мозаїка складається з понад 800 тисяч дрібних камінців, які разом розповідають про мешканців цього місця та майстрів, що створили композицію.

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