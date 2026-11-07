В Ізраїлі застрелили ув’язненого під час виходу на роботу — Jerusalem Post

У північному Ізраїлі вранці застрелили 37-річного ув’язненого Еяля Хейба, який за дозволом залишив в’язницю, щоб поїхати на роботу в межах програми реабілітації. Напад стався біля розв’язки Нахаль-Цальмон на шосе №65, повідомляє Jerusalem Post.

Напад біля автобусної зупинки

Хейб відбував 18-річне покарання за вироком у справі про ненавмисне вбивство 2014 року. Він ішов до автобусної зупинки, звідки мав їхати на фабрику на півночі країни, а після завершення зміни мав повернутися до в’язниці громадським транспортом.

За даними видання, поряд із чоловіком зупинився автомобіль, із якого відкрили вогонь. Хейб дістав тяжкі поранення та помер на місці. Повідомлення про стрілянину надійшло до диспетчерського центру служби швидкої допомоги Magen David Adom о 6:41. Медики виявили чоловіка непритомним на тротуарі біля зупинки з проникними пораненнями.

Поліція розпочала пошук підозрюваних і відкрила розслідування. Правоохоронці кваліфікували стрілянину як кримінально мотивовану.

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Вбивство на тлі тривалого конфлікту

У 2014 році Хейба засудили у справі про загибель Алі Хасарми. Згідно з матеріалами обвинувального акта, які він визнав у межах угоди про визнання вини, Хейб влаштував засідку на Хасарму в лісі Таль-Ель і застрелив його зблизька. Спочатку йому висунули обвинувачення у вбивстві, однак через проблеми з доказами його перекваліфікували на ненавмисне вбивство. Також його визнали винним у злочинах, пов’язаних зі зброєю, та змові.

Видання пов’язує загибель Хейба з тривалим конфліктом між двома гілками родини Хасарма з галілейського міста Баана. Протистояння почалося після суперечки між підлітками у 2014 році та, за даними Jerusalem Post, забрало життя 20 людей, зокрема тих, хто не мав прізвища Хасарма. До цього останні вбивства, які пов’язували з конфліктом, сталися у 2023 році.

Інші напади на півночі країни

Напередодні ввечері внаслідок стрілянини в Тамрі загинув 22-річний Юсеф Хаммад, ще один чоловік зазнав поранень середньої тяжкості. Приблизно через три години у Бака-ель-Гарбії застрелили 25-річного Махмуда аль-Джамаля; ще четверо людей були поранені. Поліція не повідомляла про зв’язок цих інцидентів із убивством Хейба.

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