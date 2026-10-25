На півночі Ізраїлю поліція затримала чотирьох жінок за підозрою у шахрайстві з клієнтами, які зверталися по допомогу з поверненням податків. За даними Jerusalem Post, імовірними потерпілими у справі є близько 500 людей, а сума ймовірно незаконно отриманих коштів становить сотні тисяч шекелів.

Обшуки та затримання

Співробітники поліції Північного округу та прикордонної поліції провели рейди в оселях підозрюваних, затримали чотирьох жінок і вилучили предмети, які, за даними правоохоронців, можуть бути пов'язані з імовірними злочинами. Серед затриманих — мати та дві її доньки з Кафр-Канни, а також жінка з Ілута. Обидва населені пункти розташовані поблизу Назарета.

За даними підрозділу з розслідування шахрайства поліції Північного округу, троє жінок — мати, одна з її доньок і жителька Ілута — разом працювали в легальній компанії, що надавала послуги з повернення податків.

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Перекази на приватні рахунки

За версією слідства, підозрювані зверталися до клієнтів, які хотіли перевірити право на податкове повернення, та пропонували сплатити збір за відкриття справи на їхній приватний банківський рахунок. Згодом гроші, за даними поліції, переказували на створений підозрюваними фіктивний рахунок.

Чимало з приблизно 500 імовірних потерпілих не зверталися до поліції зі скаргами, тому слідчі самостійно зв'язувалися з ними. Також упродовж останніх місяців підозрювані, за твердженням поліції, контактували з пенсійними фондами клієнтів і переводили їхні кошти в готівку. Це могло позбавити людей як грошей, так і накопичених пільг.

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