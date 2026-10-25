В Ізраїлі затримали двох громадян Німеччини біля в’язниці Дамон — Jerusalem Post

В Ізраїлі в суботу ввечері затримали двох громадян Німеччини, яких помітили біля входу до в’язниці Дамон під час фотографування мобільними телефонами. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Перевірка телефонів

Чоловіків затримали за підозрою у фотографуванні об’єктів безпеки та діяльності, пов’язаної з безпекою, поблизу в’язниці. Після того як їх помітили біля входу до установи, до місця направили додаткових співробітників пенітенціарної служби. Вони підійшли до двох чоловіків і провели первинну перевірку.

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Під час перевірки мобільних телефонів виявили фотографії об’єктів безпеки та діяльності, пов’язаної з безпекою. Це посилило підозри щодо причин їхнього перебування біля в’язниці та мети знімків.

Справу передали поліції

Після виявлення фотографій справу передали поліції Ізраїлю, яка розпочала розслідування обставин інциденту. Мета фотографування наразі не встановлена. Також залишається незрозумілим, чи мав інцидент стосунок до діяльності у сфері безпеки, чи знімки зробили з іншої причини.

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