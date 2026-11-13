В Ізраїлі затримали підозрюваного у підпалі та спробі нападу ножем — Jerusalem Post

В Ізраїлі поліція та служба безпеки Шин Бет затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобіля та спробі нападу з ножем поблизу ферми Ханіна біля Гева-Біньяміна на Західному березі Йордану. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на спільну заяву правоохоронців.

Підозра у підпалі та нападі

За даними слідства, інцидент стався 5 жовтня. Підозрюваний — чоловік віком близько 30 років із палестинського села Раммун — прийшов до ферми з газовою запальничкою та ножем із лезом завдовжки приблизно 10 сантиметрів.

Слідчі вважають, що він підпалив автомобіль, а потім погрожував ножем мешканцям ферми. Місцеві жителі помітили чоловіка, зупинили його та викликали поліцію. Під час сутички підозрюваний зазнав легких травм, після чого його доправили до лікарні.

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Розслідування за участю Шин Бет

На місці працювали співробітники поліції Біньяміна та криміналісти округу Юдея і Самарія. Вони зібрали докази й вилучили ніж та запальничку, які, за версією слідства, могли бути використані під час інциденту.

Розслідування згодом передали центральному підрозділу поліції округу Юдея і Самарія, який працював спільно з Шин Бет. За інформацією поліції та служби безпеки, під час допиту чоловік визнав, що мав намір завдати ножового поранення одному з поселенців.

Суд неодноразово продовжував строк тримання підозрюваного під вартою. Після завершення розслідування прокурори подали заяву щодо нього за підозрою у замаху на вбивство та плануванні ворожої військової діяльності й попросили залишити його під вартою на час подальших судових процедур.

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