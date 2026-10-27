В Ізраїлі затримали трьох людей через підозру у підкупі виборців — Jerusalem Post

В Ізраїлі в ніч на понеділок затримали трьох жителів півдня країни за підозрою у виборчому підкупі, повідомляє Jerusalem Post. За даними видання, їх підозрюють у тому, що вони нібито платили громадянам за голосування за арабську партію Раам.

Обшуки у помешканнях

Під час обшуків у помешканнях затриманих поліція вилучила готівку, заздалегідь підготовлені конверти та аркуші паперу. Підозрювані мають постати перед судом у вівторок.

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Реакція Раам

У Раам заявили, що в діях активістів не було нічого неналежного. Партія також назвала дії поліції спробами придушити голосування в арабському суспільстві та пов'язала поліцію з Ітамаром Бен-Гвіром.

У матеріалі також оприлюднено фото конвертів із готівкою, які, згідно з підписом до знімка, поліція Ізраїлю вилучила під час рейду в домівках осіб, підозрюваних у виборчих порушеннях.

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