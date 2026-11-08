В Ізраїлі затримали заступника координатора безпеки біля Єрихона — Jerusalem Post

В Ізраїлі, в районі Єрихона на Західному березі річки Йордан, затримали для допиту заступника координатора безпеки громади Нааран. Це сталося після появи відео, на якому він направляє зброю на ізраїльських поселенців. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Розслідування щодо використання зброї

Поліція відкрила розслідування у відділку Йорданської долини округу Юдея і Самарія за підозрою в незаконному використанні зброї. Після допиту чоловіка звільнили з обмежувальними умовами.

Правоохоронці отримали два окремі повідомлення про інцидент. У першому йшлося, що заступник координатора безпеки направив зброю на поселенців і представників сил безпеки, які перебували на місці. У другому повідомленні стверджувалося, що там також пролунали постріли. Поліція перевіряє ці обставини: наразі не встановлено, чи справді стріляли та що стало причиною того, що чоловік направив зброю.

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Події після заселення восьми будинків

Інцидент стався наступного дня після того, як рух Nahala оголосив про переїзд єврейських родин до восьми будинків у районі Єрихона. За твердженням руху, будинки придбали за повну вартість у межах операції, про яку стало відомо після заселення родин у середу. Операцію підтримувала та допомагала проводити регіональна рада Біньямін.

Люди, близькі до затриманого, заявили, що він прибув не з власної ініціативи, а після повідомлення про заворушення та був направлений разом із групою швидкого реагування. Водночас Армія оборони Ізраїлю повідомила, що чоловік не діяв від її імені, не мав повноважень або відповідальності за безпеку в цій місцевості та був цивільним, який виконував безпекову роль в іншій громаді.

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