В Ізраїлі знесли будинки родини бедуїна, який урятував 30 людей — Jerusalem Post

В ізраїльському невизнаному бедуїнському селищі Аль-Зіадна поблизу міста Рахат знесли будинки членів родини водія Юсефа Зіадни, який 7 жовтня врятував 30 ізраїльтян під час нападу ХАМАС на музичний фестиваль Nova. Ще десятки споруд у селищі, де проживають близько 5 тисяч людей, мають приписи про знесення, повідомляє Jerusalem Post.

Відзнаки та приписи про знесення

Після подій 7 жовтня Ізраїль назвав Зіадну національним героєм. Президент Іцхак Герцог нагородив його найвищою цивільною відзнакою за хоробрість, а у 2024 році Зіадну обрали для запалення смолоскипа на церемонії до Дня незалежності Ізраїлю. Водночас він заявив, що кампанія влади проти незаконного будівництва знецінює це визнання.

Серед постраждалих родин є близькі Зіадни, які зазнали втрат під час атаки ХАМАС. Його двоюрідного брата, також Юсефа аль-Зіадну, та трьох його дітей викрали до Гази. Двох дітей звільнили через 55 днів, а батько і ще один син, Хамза, загинули в полоні. Після цього у брата та сестри загиблого заручника знесли будинки й інші споруди.

Влада також розмістила повідомлення про виселення ще з п’яти будинків, зокрема оселі Атефа аль-Зіадни, син якого Абед аль-Рахман був убитий ХАМАС на пляжі Зікім 7 жовтня. За копією документа, яку отримало JTA, мешканцям надали 30 днів на виселення. Зіадна стверджує, що в окремих випадках знесення починали раніше цього строку.

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Суперечка щодо плану забудови

Район Аль-Зіадна у 2021 році включили до затвердженого урядом плану включення до Рахата. Він передбачає приблизно 1900 житлових одиниць, а також громадські будівлі, дороги, комерційні зони та об’єкти для тваринництва. Однак Управління з питань бедуїнських поселень повідомило, що за цим планом ще не виділили жодної житлової ділянки.

Відомство назвало споруди, яким загрожує знесення, новими й незаконно збудованими. Його представник заявив, що реалізація плану частково затрималася через нібито перешкоджання мешканців роботі геодезистів, буровим та археологічним роботам. Мер Рахата Талаль аль-Кренауї сказав, що розподіл ділянок стримують невирішені претензії щодо права власності на землю, і зазначив, що не знає про перешкоджання планувальним роботам.

Посилення контролю в Негеві

Знесення в Аль-Зіадні є частиною ширшої кампанії контролю за забудовою в Негеві, яка посилилася за уряду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. За даними, які Міністерство національної безпеки Ізраїлю представило Кнесету, у 2023–2025 роках у Негеві знесли близько 14 280 несанкціонованих споруд — на 81% більше, ніж у попередні три роки.

У десятках невизнаних бедуїнських селищ Негеву проживають орієнтовно 90 тисяч людей. Багато з них не мають надійного доступу до водопостачання, електрики, каналізації чи асфальтованих доріг, а їхні будинки держава вважає незаконними. Частина таких громад існувала ще до створення Ізраїлю у 1948 році.

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