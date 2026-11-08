В Ізраїлі звільнили журналіста Абу-Шехаде без обвинувачень — Jerusalem Post

В Ізраїлі звільнили з-під варти палестинського журналіста, політичного аналітика та активіста партії Balad Абеда Абу-Шехаде. Його утримували п’ять днів після затримання Службою безпеки Ізраїлю Shin Bet та поліцією за підозрою в контактах з іноземним агентом. Обвинувачень Абу-Шехаде, який є громадянином Ізраїлю, не висунули, повідомляє Jerusalem Post.

Обшук і допит

Журналіста затримали в середу, тоді ж правоохоронці провели обшук у його помешканні. Раніше його адвокати заявляли, що правоохоронці розслідували справу виключно через оприлюднене інтерв’ю з колишнім депутатом Кнесету Азмі Бішарою.

Правозахисна організація Adalah, яка бере участь у захисті Абу-Шехаде, повідомила, що допит стосувався лише передвиборчого інтерв’ю з Бішарою в Катарі. За даними організації, під час допиту поліція не висувала інших підозр.

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Позиція захисту та реакція у США

Адвокати журналіста наголошували, що інтерв’ю про виборчу кампанію в Ізраїлі та палестинців було публічно доступним і становило законну журналістську роботу. Вони також заперечували, що Бішару можна вважати іноземним агентом, і заявляли, що саме інтерв’ю не є підставою для кримінальної підозри.

Затримання Абу-Шехаде викликало критику. Троє новообраних єврейських демократів до Конгресу США — Бред Лендер, Деніел Бісс і Скотт Вінер — у листі до посла Ізраїлю у США Єхіеля Лейтера закликали негайно звільнити журналіста або, у разі висунення обвинувачень, надати докази його представникам і забезпечити відкритий судовий процес із дотриманням належної правової процедури.

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