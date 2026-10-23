В ОАЕ через витік нафти закрили пляжі Умм-ель-Кувейна — The National

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів підтвердила витік нафти з танкера в Перській затоці, який вплинув на пляжі емірату Умм-ель-Кувейн. Міністерство зміни клімату та довкілля ОАЕ повідомило, що через інцидент тимчасово закрили всі пляжі та прибережні райони емірату.

Роботи зі стримування плями

Як повідомляє The National, фахівці розпочали локалізацію витоку, огородження забруднених ділянок, очищення та відновлювальні роботи разом із місцевими й федеральними органами влади. Вони також проводять обстеження узбережжя, моніторинг і оцінюють можливий вплив на морське середовище.

Міністерство закликало рибалок і користувачів моря виконувати вказівки влади та не ловити рибу в районах, яких торкнулося забруднення.

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Запах пального в північних еміратах

За даними міністерства, витік став причиною різкого запаху пального, про який останніми днями повідомляли жителі Дубая та північних еміратів. Відомство заявило, що запах у Шарджі, Аджмані та Умм-ель-Кувейні не становить ризику для здоров’я, однак порадило людям не наближатися до нафти, якщо її винесе на берег.

Міністерство не назвало судно. Водночас міжнародні морські агентства, за інформацією видання, пов’язують витік із танкером Gem No.2, який 9–10 жовтня зазнав імовірної атаки іранського безпілотника. Тоді з 330-метрового судна врятували 22 індійських моряків.

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