В ОАЕ з 1 січня 2027 року набудуть чинності нові правила дорожнього руху, що обмежать час керування транспортом дев’ятьма годинами протягом будь-яких 24 годин. Норма поширюється на всіх водіїв, однак найбільше вплине на водіїв вантажівок і автобусів, які здійснюють далекі рейси. Федеральна рада з питань дорожнього руху може змінити цей ліміт. Зміни передбачені рішенням Кабінету міністрів ОАЕ №174 від 2026 року.

Нові визначення транспорту

За даними The National, важким вантажним транспортним засобом вважатиметься той, чия маса без вантажу перевищує 3,5 тонни. Раніше поріг становив 2,5 тонни. Автобуси, які перевозять від дев’яти до 26 пасажирів, визначатимуть як легкі, а ті, що перевозять понад 26 пасажирів, — як важкі автобуси.

Нові норми також забороняють вантажам виходити за габарити важкого транспортного засобу. Раніше перевезення негабаритних вантажів могло дозволятися органом ліцензування за умови дотримання вимог безпеки та використання попереджувальних знаків. Окремі правила щодо спеціальних дозволів для нестандартних вантажів залишаються чинними.

Вимоги до вантажів і штрафи

Водії важких транспортних засобів мають забезпечити, щоб вантаж не створював небезпеки для людей і не перешкоджав руху. Вантажі також необхідно накривати, аби пісок, пил або інші матеріали не висипалися й не здувалися на дорогу. Перевозити пасажирів у важких вантажівках дозволено лише працівникам власника та робітникам, які завантажують або розвантажують товар, за наявності для них призначених місць.

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Правила зберігають заборону для важких транспортних засобів і важких автобусів обганяти один одного в містах. За межами міст це дозволено лише без перешкод для руху. Водії також повинні користуватися спеціально відведеними смугами, якщо вони є.

Покарання за порушення

За порушення передбачені штрафи, штрафні бали, призупинення дії водійського посвідчення та затримання транспортного засобу. Якщо водій важкого авто спричинить аварію з перекиданням свого або іншого транспортного засобу, йому загрожує штраф 3 тис. дирхамів і річне призупинення дії посвідчення. Така сама санкція передбачена за незаконний обгін.

За падіння або висипання вантажу встановлено штраф 3 тис. дирхамів і 12 штрафних балів; за небезпечне завантаження — 2 тис. дирхамів і шість балів. Міністерство внутрішніх справ ОАЕ нагадало про порушення та штрафи після двох ДТП дорогою до Фуджейри, в яких загинули 14 людей і близько 30 дістали поранення.

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