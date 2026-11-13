В ОАЕ оголосили три вихідні до 55-го Національного дня — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах працівники державного сектору матимуть три вихідні — з середи, 2 грудня, до п’ятниці, 4 грудня, — з нагоди 55-го Національного дня країни, який також називають Ід аль-Ітіхад. До роботи державні службовці повернуться в понеділок, 7 грудня, тож разом із вихідними багато хто матиме п’ятиденну перерву.

Оголошені дати відпочинку

Дати святкових вихідних оголосили Федеральне управління людських ресурсів уряду ОАЕ та Міністерство людських ресурсів і еміратизації. Як повідомляє The National, відповідно до єдиного державного календаря працівники державного та приватного секторів ОАЕ зазвичай мають однакову кількість офіційних святкових днів.

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Річниця об’єднання еміратів

Національний день ОАЕ відзначають у грудні на честь утворення держави 1971 року. Тоді шість еміратів об’єдналися в ОАЕ, а Рас-ель-Хайма приєднався наступного року. Об’єднання очолив покійний шейх Заїд бін Султан Аль Нахаян, який став першим президентом країни.

Назва Ід аль-Ітіхад відсилає до арабського слова, що означає «союз». Центральною подією щорічних святкувань зазвичай є велика церемонія за участю правителів ОАЕ. Цьогорічні заходи також збігаються з Роком сім’ї в ОАЕ, присвяченим родинам, поколінням і громадам, які формували країну протягом 55 років.

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