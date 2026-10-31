В ОАЕ посадовців і призовників передали до військового суду — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах кількох державних службовців і призовників передали до Військового кримінального суду у справі про ймовірне сприяння ухиленню від національної служби. Їм закидають підроблення документів та зловживання службовим становищем, повідомляє The National.

Які звинувачення висунули

Військовий генеральний прокурор ОАЕ передав обвинувачених до військової прокуратури. Серед інкримінованих їм дій — зловживання службовими повноваженнями, отримання необґрунтованих звільнень від служби та фальсифікація даних про проходження національної й резервної служби.

За даними слідства, ймовірна схема передбачала маніпулювання офіційними даними, документами та медичними висновками. Це могло дозволяти окремим призовникам обходити встановлені процедури.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Справу розглядатиме військова юстиція

Обвинуваченими є як державні службовці, так і призовники; кожному з них висунули обвинувачення відповідно до його ймовірної ролі у справі. Остаточне рішення щодо їхньої відповідальності ухвалюватиме військовий суд.

Військовий генеральний прокурор заявив, що національна служба є обов’язком і відповідальністю перед державою, а захист доброчесності процедур має забезпечувати справедливість та рівність під час її проходження. Він також попередив, що влада переслідуватиме тих, хто допомагає іншим уникати військових обов’язків або використовує посади для незаконного отримання звільнень. Висунуті обвинувачення ще мають бути доведені в суді.

Читай нас у