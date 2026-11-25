В Об’єднаних Арабських Еміратах у середу, 25 листопада, проведуть масштабні навчання екстрених служб Exercise Union 55. У них візьмуть участь поліція, підрозділи цивільної оборони та служби реагування на надзвичайні ситуації в усіх семи еміратах.

Як повідомляє The National, Міністерство внутрішніх справ ОАЕ попередило про помітне пересування підрозділів безпеки та службових автомобілів. Під час навчань перевірятимуть координацію між службами, реагування на кризові ситуації та операційну готовність перед святкуваннями Eid Al Etihad.

Перевірка готовності служб

Exercise Union 55 передбачає моделювання сценаріїв надзвичайних ситуацій. Влада оцінюватиме швидкість розгортання підрозділів на місцях і безперервність роботи федеральних структур та місцевих поліцейських командувань. Час і конкретні місця проведення навчань міністерство не оприлюднило.

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Навчання є частиною підготовки до святкувань 55-ї річниці заснування ОАЕ, які заплановані на 2–6 грудня. У цей період у країні очікують великі скупчення людей біля громадських пам’яток, на феєрверках і місцевих фестивалях.

Рекомендації для жителів

Мешканців закликали зберігати спокій, якщо вони побачать сирени, тактичні автомобілі або інсценовані інциденти, а також поступатися дорогою колонам екстрених служб. Влада попросила не фотографувати, не знімати на відео й не поширювати у соцмережах кадри з навчань або співробітників служб безпеки. За оновленнями рекомендують стежити лише на верифікованих каналах Міністерства внутрішніх справ та місцевої поліції.

Міністерство наголосило, що Exercise Union 55 є плановими навчаннями, а не реальною надзвичайною ситуацією.

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