В ОАЕ тисяча людей очищують узбережжя від нафти з Gem No 2 — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах близько тисячі працівників щодня очищують від нафти узбережжя еміратів Умм-ель-Кувейн, Шарджа та Рас-ель-Хайма. Роботи проводять після розливу із супертанкера Gem No 2, повідомляє The National.

Директор служб реагування на розливи нафти Beeah Group Васіліос Мамалукас Франгуліс заявив, що на різних ділянках задіяли майже 100 одиниць техніки, зокрема три судна-нафтозбирачі. На пляжах нафту вимивають із піску водою під низьким тиском. Для очищення кам’яних стін та інших твердих поверхонь використовують мийне обладнання, абсорбенти й механічні пристрої, зокрема скімери.

Очищення триватиме місяці

За словами Франгуліса, на окремих локаціях операції планують завершити найближчими днями. Водночас очищення інших територій може тривати щонайменше кілька місяців і продовжитися наступного року. Ускладнюють роботи сильні вітри, які можуть переміщувати нафту поблизу берега.

Особливого підходу потребують забруднені мангрові зарості: через чутливість цих екосистем там необхідні менш радикальні втручання. Франгуліс зазначив, що в ОАЕ можуть спробувати промивання, а припливи також забезпечують природну циркуляцію води. Відходи, зокрема зібрану нафту, забруднений пляжний матеріал, абсорбенти, сміття та засоби індивідуального захисту, обробляють на підприємстві Beeah у Шарджі.

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Пляжі почали відкривати

Після очищення для відвідувачів відкрили сім громадських і готельних пляжів у Рас-ель-Хаймі, а також пляжі Шарджі. Водночас на східному узбережжі раніше закривали пляжі через нафтове забруднення, але джерело цього забруднення поки не підтверджене.

Міністерство зміни клімату та довкілля ОАЕ підтвердило наявність нафтового розливу 22 жовтня після повідомлень про запах, схожий на паливо. За даними The National, джерелом цього розливу був супертанкер Gem No 2, екіпаж якого врятували після удару на початку жовтня.

Дубайська компанія Ecocoast, що виробляє плавучі бонові загородження для локалізації нафти, удвічі наростила їх виробництво через високий попит. Її керівник Йоахім де Женліс повідомив, що човни компанії безперервно працювали на місцях понад два тижні, підтримуючи команди з ліквідації наслідків розливу.

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