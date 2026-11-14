В ОАЕ випустили 15 зелених черепах після реабілітації — The National

В еміраті Шарджа в Об’єднаних Арабських Еміратах випустили 15 зелених морських черепах, які проходили реабілітацію через хвороби або травми. Перед випуском у заповідній зоні Аль-Курм на східному узбережжі тваринам прикріпили пристрої для відстеження, повідомляє The National.

Реабілітація після травм і виснаження

Черепах урятували в межах програми реагування на випадки викидання тварин на берег, яку проводить Управління з охорони довкілля та заповідних територій Шарджі. Програма також допомагає морським птахам, морським зміям, дельфінам, морським свиням та іншим представникам морської фауни.

За словами науковця та спеціаліста з охорони природи Фаді Ягмура, деякі черепахи мали травми панцира, характерні для зіткнення з морськими суднами або порізів гвинтами. Серед тварин, яких лікували, були й черепахи з ампутованими ластами; такі травми пов’язували із заплутуванням у мотузках або рибальських волосінях. Більшість черепах підібрали через захворювання або виснаження, ймовірно після міграції.

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Випущені тварини провели на реабілітації від шести місяців до року. Деяким був потрібен лише відпочинок, іншим — ветеринарна допомога та операції. Інтенсивне лікування відбувається в сафарі-парку Шарджі, після чого черепах переводять до мангрового природного парку Хор-Кальба. Ще десять морських черепах залишаються на реабілітації.

Відстеження та захист середовища

Випуск провели після зниження температури, оскільки влітку канали серед мангрових заростей можуть сильно нагріватися. Окрім зелених черепах, управління реабілітує бісс, оливкових рідлі та головастих черепах. Одна з тварин, що нині лікується, має рибальські гачки в дзьобі та ласті.

Працівники управління знаходять травмованих або викинутих на берег тварин під час патрулювання, а також отримують повідомлення від берегової охорони, працівників готелів і місцевих жителів. Дослідники аналізують дані про такі випадки, щоб краще зрозуміти сезонність викидань. Міжнародний союз охорони природи рік тому перекласифікував зелену черепаху як вид, що викликає найменше занепокоєння, хоча окремі популяції в інших регіонах залишаються під загрозою.

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