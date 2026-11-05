В ОАЕ з 1 січня обмежать щоденне кермування до дев’яти годин — The National

В ОАЕ з 1 січня мають набути чинності правила, які заборонятимуть водіям перебувати за кермом понад дев’ять годин на добу. Нові обмеження можуть суттєво змінити роботу таксистів, кур’єрів і водіїв вантажівок, для багатьох із яких досі звичними були 12-годинні зміни, повідомляє The National.

Безпека і контроль

Засновник і керуючий директор Road Safety UAE Томас Едельманн назвав нові правила корисними для водіїв та інших учасників руху. На його думку, ключове значення для їх виконання матимуть тахографи — пристрої, що фіксують пройдену відстань, швидкість і тривалість кермування. Деякі вантажні перевізники в країнах Перської затоки вже добровільно встановили такі пристрої для контролю автопарків.

Керівник практики подорожей, транспорту та гостинності консалтингової компанії Arthur D Little в Дубаї Джозеф Салем вважає, що обмеження підвищить безпеку, оскільки втома погіршує швидкість реакції. За його словами, найбільший ефект можливий для великовантажного транспорту. У 2022 році в ОАЕ зафіксували 208 аварій за участю великовантажних автомобілів, у 2023-му — 271, у 2024-му — 332, а у 2025 році — 325.

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Салем також зазначив, що цифрові технології можуть допомогти контролювати дотримання нового ліміту. Водночас він наголосив на потребі уникнути прогалин, які дозволяли б водіям обходити вимоги через перехід між різними електронними застосунками. На його думку, відповідальність за дотримання обмежень мають нести не лише самі водії, а й роботодавці.

Вплив на доходи водіїв

Експерт попередив, що нові вимоги можуть зменшити заробітки водіїв, які отримують комісійну винагороду та заробляють більше за триваліших змін. Це також може вплинути на бізнес-плани й прибутковість транспортних компаній, чиї автомобілі нині працюють у 12-годинному режимі. Він вважає, що компаніям доведеться переглянути моделі оплати або запропонувати водіям інші компенсації.

Старша викладачка психології Університету Лафборо Іуліана Гартеску, яка досліджує втому водіїв, підтримала обмеження. Вона вказала, що кермування є монотонною, повторюваною та малорухливою діяльністю, яка ускладнює підтримання уваги. Науковиця також пов’язала достатні перерви між періодами кермування з можливістю повноцінного сну, відновлення та часу для родини.

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