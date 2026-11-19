Керівник кібербезпеки Об’єднаних Арабських Еміратів Мохамед Аль-Кувейті заявив, що під час конфлікту кількість кібератак, які ОАЕ пов’язують з Іраном, у пікові дні сягала 800 тисяч на добу. За його словами, атаки були спрямовані проти критичної інфраструктури країни, зокрема систем електро- й водопостачання, електростанцій та опріснювальних підприємств. Про це він сказав на Всесвітньому поліцейському саміті в Дубаї, повідомляє The National.

Атаки із застосуванням шкідливого ПЗ

Аль-Кувейті стверджує, що зловмисники застосовували руйнівне програмне забезпечення класу wiper. На відміну від програм-вимагачів, воно не блокує доступ до даних заради викупу, а намагається стерти їх із систем. Таке ПЗ, за його словами, використовували в атаках на системи електро- і водопостачання, опріснення води, освіти та охорони здоров’я.

Посадовець також заявив, що в багатьох операціях застосовували штучний інтелект. Це, за його оцінкою, ускладнювало встановлення джерела атак, особливо якщо до них могли бути причетні державні структури або великі організації.

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Мішенню були також окремі люди

За словами Аль-Кувейті, кампанія була спрямована не лише проти інфраструктури та установ, а й проти окремих людей. Він заявив про спроби поширювати дезінформацію через соціальні мережі, ігрові платформи, даркнет і онлайн-чати, а також просувати екстремістську ідеологію та підривати національну безпеку.

Окремо посадовець повідомив про спроби обманювати пасажирів в аеропортах, переконуючи їх переказати гроші або змінити авіарейси шахрайськими способами. Влада також фіксувала спроби скомпрометувати домашні камери безпеки, камери відеоспостереження на фермах, автомобільні смарткамери та відеореєстратори.

У серпні Рада з кібербезпеки ОАЕ заявляла, що національні команди виявили та локалізували організовані атаки на авіаційний, енергетичний і освітній сектори до того, як вони могли порушити роботу життєво важливих систем.

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