В ОАЕ заявили про готовність захищати природу під час війни з Іраном — The National

В Абу-Дабі, ОАЕ, заявили про готовність екологічних служб реагувати на загрози природним ресурсам під час війни з Іраном. Генеральна секретарка Агентства з охорони довкілля Абу-Дабі Шейха Аль-Дахері сказала, що ризики були визначені, а плани дій підготовлені ще до того, як стали очевидними наслідки початку війни 28 лютого, повідомляє The National.

Екологічні ризики війни

За словами Аль-Дахері, в еміраті заздалегідь готували персонал до реагування, створювали системи прогнозування можливих загроз і механізми для необхідних дій у разі надзвичайної ситуації. Вона зазначила, що досвід останнього року дав агентству змогу оцінити, як ще посилити свої можливості.

У період найбільшої інтенсивності війни Іран завдавав ударів балістичними ракетами й безпілотниками по ОАЕ та інших державах Перської затоки, зокрема по цивільній інфраструктурі, енергетичних об’єктах і аеропортах. Побоювання викликали можливі наслідки атак на танкери, порти та нафтопереробні заводи для вразливих морських екосистем.

У жовтні розлив нафти після ймовірної атаки іранського безпілотника на супертанкер у Перській затоці спричинив масштабну екологічну операцію. В ОАЕ тоді закривали пляжі та призупиняли рибальство для проведення масштабного очищення.

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Природоохоронні показники

Виконувачка обов’язків виконавчої директорки з наземного та морського біорізноманіття Маїта Аль-Хамелі заявила, що складний період став перевіркою програм і систем агентства. За її словами, служби продемонстрували гнучкість та оперативність.

Агентство з охорони довкілля Абу-Дабі відзначає 30-річчя роботи. За останні вісім років індекс сталого рибальства в еміраті зріс із 8% до 100%, а також було висаджено понад 75 млн мангрових дерев. Під охороною перебуває 20% морських і суходільних територій емірату.

За словами Аль-Хамелі, у водах Абу-Дабі живе близько 3 500 дюгонів — це найбільша популяція в Перській затоці та найбільша за межами Австралії. У січні агентство також запустило стратегічний план на 2026–2030 роки, що передбачає ширше застосування штучного інтелекту та прогнозних екологічних заходів; документ містить дев’ять пріоритетів і 170 орієнтирів.

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