В Об’єднаних Арабських Еміратах офіційно почала роботу компанія defenseAI, що розробляє власні системи управління оборонними операціями на основі штучного інтелекту. У компанії працюють понад 100 інженерів, які створюють програмний комплекс з нуля.

Як повідомляє The National, defenseAI представила чотири продукти: battlemindAI для збору розвідданих і координації дій, battleviewAI для ситуаційної обізнаності, battleplanAI для планування та підтримки ухвалення рішень, а також battlereadyAI для надання даних про технічний стан, запаси, конфігурацію та готовність.

Єдина операційна картина

За інформацією компанії, ці системи мають формувати єдину операційну картину — від отримання перших даних до завершення операції та підтримання готовності людей, активів і підрозділів на всіх рівнях. Засновник і генеральний директор defenseAI Хішам Фадель заявив, що системи мають допомогти командувачам швидше ухвалювати рішення, водночас право на рішення та відповідальність повинні залишатися за людьми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Модульна архітектура

Програмний комплекс defenseAI побудований на відкритій модульній технологічній основі для операцій, які не можуть покладатися на одну мережу, систему або місце розташування. Компанія заявляє, що її архітектура дає змогу поєднувати обладнання, застосунки та користувачів на різних рівнях командування і підтримує хмарні, локальні, федеровані та автономні розгортання.

У defenseAI стверджують, що її рішення можна інтегрувати з датчиками, системами ураження, платформами та інфраструктурою. Штучний інтелект, за заявою компанії, допомагатиме командам працювати з великими обсягами інформації, інтерпретувати складні дані та діяти з більшою впевненістю.

За оцінкою Fortune Business Insights, наведеною виданням, світовий ринок ШІ в оборонній сфері може зрости з $17,36 млрд у 2026 році майже до $52 млрд у 2034 році із середньорічним темпом понад 15%. До цього ринку належать автономні системи, прогнозне технічне обслуговування, платформи підтримки рішень, кібербезпека та аналіз розвідданих.

Читай нас у