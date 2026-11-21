На острові Шувейхат в еміраті Абу-Дабі, ОАЕ, палеонтологи виявили рештки нового виду викопного хижака, який жив близько семи мільйонів років тому. Тварину назвали Promegaviverra abudhabiensis; видова назва означає «з Абу-Дабі» або «від Абу-Дабі». Як повідомляє The National, це була цивета, маса якої могла становити щонайменше 20 кілограмів.

Фрагменти нижньої щелепи

Перший фрагмент щелепи наприкінці лютого на пам’ятці Шувейхат-2 знайшла фахівчиня з управління колекціями Музею природної історії Абу-Дабі Ганнеке Якобс. Під час подальших інтенсивних пошуків приблизно за метр від місця першої знахідки науковці виявили ще три фрагменти.

Усі чотири частини склалися у праву половину нижньої щелепи тварини. Спершу дослідники припускали, що рештки могли належати росомасі, однак будова зубів не відповідала цьому хижакові. До аналізу цифрової 3D-моделі зразка залучили фахівця з хижих ссавців, доцента Мадридського університету Комплутенсе Альберто Валенсіано.

Валенсіано виключив інших відомих для цієї місцевості хижаків, зокрема шаблезубих котів, гієнових і росомах. Після спеціального аналізу він дійшов висновку, що зразок належить новому роду та виду віверових — родини хижих ссавців, до якої належать цивети та генети.

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Свідчення давньої міграції

За словами науковців, знахідка є першим виявленим представником родини віверових на Аравійському півострові. Вона також є свідченням того, що гігантські цивети в давнину мігрували через Аравію з Азії до Африки.

Скам’янілість походить із формації Байнуна, утвореної річковими пісками, глинами та іншими відкладами. Близько семи мільйонів років тому, в пізньому міоцені, поблизу сучасного узбережжя моря не було. Територією текли великі річки, а довкола були савани й лісисті ділянки, де жили бегемоти, крокодили, риби, черепахи та гіпаріони — давні трипалі коні.

Опис нового роду й виду опублікували в журналі Fossil Record. У березні наступного року дослідники планують продовжити польові роботи на пам’ятці Шувейхат, де сподіваються знайти нові скам’янілості.

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