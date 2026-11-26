Берегова охорона ОАЕ 25 листопада підняла біля узбережжя емірату Рас-ель-Хайма тіло йорданського моряка Мохаммада Хуссама ад-Діна аль-Отайбі. Він зник після атаки на нафтовий танкер в Ормузькій протоці.

Пошуки моряка

Про це повідомляє The National з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Йорданії Фуада аль-Маджалі. За його словами, йорданське МЗС та посольство країни в Абу-Дабі координують із родиною моряка й владою ОАЕ його повернення на батьківщину для поховання.

Аль-Маджалі подякував владі ОАЕ та Оману за пошукові роботи й висловив співчуття родині загиблого.

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Атака в Ормузькій протоці

Танкер компанії Adnoc Logistics and Services зазнав атаки в Ормузькій протоці 17 листопада. Тоді компанія повідомила, що один член екіпажу зник безвісти, а всіх інших моряків евакуювали. Поранення дістали 11 людей, яким за потреби надавали медичну допомогу.

Іран заявляв про відповідальність за серію нападів на судна в Ормузькій протоці та біля узбережжя Оману й ОАЕ, часто покладаючи на операторів суден відповідальність за зіткнення з морськими мінами. Adnoc Logistics and Services є судноплавним підрозділом енергетичної компанії Adnoc з Абу-Дабі.

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