В ОАЕ зупинили витік нафти з танкера Gem No. 2 — Jerusalem Post

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів заявила, що витік нафти з танкера Gem No. 2 зупинено, а нових витоків не зафіксували. Очищення узбережжя, якого торкнулося забруднення, триває, повідомляє Jerusalem Post.

Забруднення біля Умм-ель-Кувейну

За даними державного агентства WAM із посиланням на міністерство довкілля ОАЕ, нафтовий шлейф зосереджений біля узбережжя північного емірату Умм-ель-Кувейн. Він частково простягається до прибережних районів сусідніх еміратів Рас-ель-Хайма, Аджман і Шарджа.

У міністерстві заявили, що щільність морського забруднення помітно знизилася. Водночас влада тимчасово закрила окремі пляжі та прибережні зони як запобіжний захід. Там наголосили, що обмеження не обов’язково означають наявність забруднення в кожній закритій локації.

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Очищення та ремонт судна

Екологічні служби проводять польові обстеження, моніторинг та очищення забруднених прибережних районів у координації з федеральними й місцевими органами влади.

Технічні команди відремонтували пошкоджені частини танкера та відновили роботу частини його систем. За даними WAM із посиланням на міністерство енергетики, вони також оцінюють цілісність конструкції судна, щоб визначити найбезпечніший спосіб поводження з ним.

Офіційно причину розливу не назвали. Водночас джерела у сфері судноплавства повідомили Reuters, що 9 жовтня в судно влучив снаряд, після чого виникла пожежа, яку згодом загасили. Влада ОАЕ також заявила, що риба й харчові продукти на ринках безпечні для споживання, а запобіжні заходи для захисту запасів питної води не вплинуть на її постачання.

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