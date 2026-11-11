В Огайо знайшли зв’язок бактерій у стоках зі здоров’ям громад — News-Medical

Дослідники Університету штату Огайо проаналізували бактерії у стічних водах і виявили їхній зв’язок із показниками хронічних захворювань, поведінки та соціально-економічних умов у громадах штату. Результати роботи, опублікованої в журналі Environmental Research, описує News-Medical.

Дані з восьми міст

Науковці дослідили 27 зразків, відібраних 2022 року на дев’яти очисних спорудах, що обслуговували вісім міст Огайо. У цих громадах проживали понад 1,3 млн людей; до вибірки увійшли міські та сільські території.

Команда зосередилася на бактеріях, пов’язаних із людським кишківником. Їхній склад у стічних водах порівняли з відкритими даними про поширеність хронічних хвороб, поведінкові чинники здоров’я, демографічні та соціально-економічні показники.

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У містах зафіксували різні бактеріальні профілі, що вказувало на істотні відмінності у мікробіомі кишківника на рівні громад. Деякі типи бактерій були пов’язані з показниками ожиріння, підвищеного артеріального тиску, астми та інших хронічних станів. Також дослідники виявили асоціації з курінням, депресією, фізичною активністю та безробіттям.

Окрема група бактерій

Найбільше уваги автори приділили групі бактерій Desulfovibrio. Її кількість пов’язали з вісьмома показниками здоров’я, зокрема з ожирінням, високим кров’яним тиском, інсультом і низкою хронічних захворювань. У сільських громадах загалом зафіксували вищу кількість цих бактерій, а також вищі показники кількох хронічних станів.

Автори роботи вважають, що моніторинг стічних вод може доповнити підходи до оцінювання здоров’я населення, оскільки дає змогу аналізувати ситуацію в громадах, а не лише дані людей, які звернулися до медичних закладів. Такий моніторинг уже застосовують для відстеження вірусів, зокрема збудників COVID-19, грипу та mpox. Дослідники також припускають, що надалі аналіз змін мікробіому може допомогти оцінювати результати програм харчування.

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