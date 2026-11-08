В Окарі, Пакистан, поліція затримала чоловіка та родича жінки на ім’я Місба, смерть якої розслідують як можливе вбивство через ураження електричним струмом. Загибла була матір’ю двох дітей. Про це повідомляє The Express Tribune.

Підозри виникли перед похованням

За даними поліції, Місбу могли катувати, прив’язати до ліжка та вдарити струмом. Правоохоронці вважають, що до цього можуть бути причетні її чоловік Танвір, його сестра, родич, а також племінник.

Як стверджує поліція, родичі чоловіка намагалися видати смерть жінки за природну. Однак під час підготовки тіла до поховання на її стопах помітили пухирі від опіків, що викликало підозри щодо обставин смерті.

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Затримання і розслідування

Мати загиблої Файзун Ніса звернулася до поліції. За її даними, коли правоохоронці прибули на місце, Танвір утік. Згодом поліція повідомила про затримання головного підозрюваного Танвіра та його родича Асгара, пославшись на зібрані докази.

За заявою матері Місби справу відкрили щодо чотирьох названих у заяві осіб і трьох невстановлених підозрюваних. Поліція проводить рейди для затримання інших фігурантів. Тіло жінки доправили до районної лікарні для судово-медичної експертизи, яка має встановити точну причину та обставини смерті.

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