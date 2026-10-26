В Окінаві відклали тур до закритої сакральної зони Сефа Утакі — The Japan Times

У місті Нандзьо японської префектури Окінава туристична компанія DMO Nanjo відклала запуск преміального світанкового туру до святилища Сефа Утакі, внесеного до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Рішення ухвалили 5 жовтня на тлі заперечень міських посадовців, ради освіти, місцевих жителів і волонтерів-гідів, повідомляє The Japan Times.

Компанія планувала запустити тур уже в січні, однак скасувала його на поточний фінансовий рік, що завершується наприкінці березня. У DMO Nanjo заявили, що можуть переглянути проєкт після досягнення згоди із зацікавленими сторонами.

Доступ до сакральної зони

Програма передбачала ранкову молитву в Сефа Утакі з гідом у церемоніальному вбранні кікое окімі — найвищої жриці королівства Рюкю. Після цього туристам мали запропонувати трапезу в стилі королівської кухні Рюкю. Вартість пакета мала становити від 100 тисяч єн з людини.

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Заперечення викликали і висока ціна, і намір допустити платних відвідувачів до Санґуі — найпотаємнішої ділянки святилища. Вона закрита для широкої публіки й призначена для юта, традиційних окінавських духовних фахівців, та інших учасників ритуалів. Доступ до цієї зони обмежили у 2020 році під час пандемії COVID-19; надалі заборону зберегли для захисту сакрального характеру місця та через ризик падіння каміння.

Реакція міста

Мер Нандзьо Норіюкі Осіро у вересні заявляв міській асамблеї, що DMO Nanjo представила ідею лише як пропозицію і рішення про її реалізацію не обговорювали. Голова міської ради освіти Кеней Ґусікен також зазначав, що орган не консультували та він не схвалював ініціативу.

DMO Nanjo, зареєстрована в січні за участю міських і приватних інвестицій, із квітня управляє Сефа Утакі як призначений містом адміністратор. Компанія пояснювала задум прагненням розвивати дорожчий і сталіший туризм на тлі зниження відвідуваності: з приблизно 438 тисяч людей у 2012 році до близько 216 тисяч у 2025 фінансовому році. Частину доходів планували спрямувати на благоустрій території та збереження місцевих традицій.

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