В Олешках після перемир’я загинув колишній директор школи — RMF24

У тимчасово окупованих Росією Олешках Херсонської області після завершення локального перемир’я внаслідок атаки дрона загинув колишній директор школи Костянтин Мельник. Про це з посиланням на керівницю міської адміністрації Тетяну Гасаненко повідомляє RMF24.

Перемир’я для евакуації

За даними видання, домовленість про припинення вогню мала забезпечити евакуацію цивільних і доставлення гуманітарної допомоги. Перемир’я тривало з 03:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада за українським часом.

Гасаненко розповіла агентству Укрінформ, що інформація про загибель Мельника надійшла вже після завершення перемир’я. Вона також зазначила, що частина жителів не змогла або не захотіла виїхати з міста. Деякі люди, за її словами, переховувалися у підвалах і не знали про гуманітарну місію.

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Проблеми з виїздом і допомогою

Частина мешканців відмовлялася від евакуації через побоювання російських так званих фільтраційних заходів — детальних перевірок, після яких люди могли не мати можливості повернутися додому. За словами Гасаненко, евакуаційній колоні вдалося забрати тих, хто чекав на дорозі, однак деякі жінки пішли раніше, вважаючи, що автобуси вже проїхали.

Керівниця адміністрації також заявила про недостатній обсяг гуманітарної допомоги: мешканцям видавали мінімальні набори продуктів, яких не вистачало на тиждень. До недавнього часу в Олешках без доступу до їжі та питної води, за її словами, перебували близько 2 тисяч людей, серед них — 50 дітей.

Олешки розташовані приблизно за чотири кілометри від Херсона на лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Росією території України.

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