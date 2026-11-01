В Омані за образу гімну запровадили до трьох років ув’язнення — The National

В Омані указом султана Хайсама встановили покарання за зневагу до національного гімну «Салют султану»: винним може загрожувати ув’язнення від трьох місяців до трьох років.

Які дії охоплює указ

Указ, оприлюднений у неділю, поширюється на тих, хто зневажає гімн усно, письмово, жестами, спотворює його або вчиняє інші дії, що виражають ненависть чи презирство. Про це повідомляє The National.

Покарання за зневагу до гімну прирівняли до санкцій, які вже діяли за образу прапора Оману. Такий самий строк ув’язнення передбачений для осіб, які спускають або знищують прапор, а також висловлюють ненависть чи презирство до прапора або державного герба.

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Причину запровадження нових норм в указі не пояснили.

Історія гімну та міжнародна практика

«Салют султану» створили у 1932 році. Гімн переписали у 1970 році після приходу до влади султана Кабуса, а також у 2020 році, коли його змінив султан Хайсам.

Подібні норми діють і в інших країнах. У Франції з 2003 року передбачені штрафи за освистування державного гімну «Марсельєза». У Гонконзі 2020 року запровадили до трьох років ув’язнення за образу гімну Китаю «Марш добровольців». У 2023 році чоловікові, який поєднав гімн із протестною піснею, винесли перший вирок до ув’язнення за цим законом.

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