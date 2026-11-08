В онковідділенні Дамаска виживаність дітей із раком становить 76% — Health Policy Watch

В онкологічному відділенні в Дамаску, Сирія, виживаність дітей із раком становить 76%, попри роки війни та значний дефіцит ресурсів. Відділенням керує дитячий онколог Халед Ганем, повідомляє Health Policy Watch.

За словами Ганема, результат лікування залежить не лише від самого захворювання, а й від того, чи мають діти доступ до необхідної медичної допомоги. У країнах із високими доходами ймовірність виживання дитини з онкологічним діагнозом перевищує 80%.

Партнерство та фінансування

Відділення працює у партнерстві з некомерційною організацією BASMA та щороку лікує приблизно 400 дітей. Міжнародні партнери допомагають забезпечувати його ліками, спеціалізованою діагностикою та навчанням персоналу.

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За даними Ганема, річний бюджет програми становить близько 1,5 млн доларів. Ці питання він обговорив у програмі Global Health Matters разом із Заїнаб Шинкафі-Багуду — засновницею нігерійської Medicaid Cancer Foundation та обраною президенткою Союзу міжнародного контролю раку.

Пізня діагностика в Нігерії

Шинкафі-Багуду розповіла, що в окремих районах Нігерії виживаність дітей із раком становить близько 30%. Серед проблем вона назвала пізнє встановлення діагнозу, обмежений доступ до лікарень і витрати на лікування, через які родини можуть бути змушені продавати житло або сільськогосподарські угіддя.

За її словами, чимало сімей і медичних працівників не розглядають рак як можливий діагноз у дитини, тому лікування починають пізно. На думку обох експертів, для підвищення виживаності потрібні не лише ліки, а й сильніші системи охорони здоров’я, партнерства та практична підтримка родин, щоб вони могли завершити лікування.

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