Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк попередив про ризик подальших тяжких міжнародних злочинів проти палестинців у Газі та на окупованому Західному березі Йордану. Як повідомляє UN News, події останніх місяців на Західному березі, за його словами, посилили побоювання щодо такої загрози на всій окупованій палестинській території.

Тюрк заявив, що Управління ООН з прав людини неодноразово застерігало: дії Ізраїлю в Газі можуть становити реальну загрозу подальшому існуванню палестинців як групи. За його словами, попередження не були почуті, цивільних продовжують убивати, а сотні тисяч палестинців були примусово переміщені. Він також сказав, що високопосадовці Ізраїлю висловлювали намір зробити таке переміщення постійним.

Масове переміщення населення

За даними Управління ООН з прав людини, після атак під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року ізраїльські сили та поселенці примусово перемістили 42 666 палестинців на Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом. У Газі примусово переміщені майже два мільйони людей, причому багато хто був змушений залишати свої домівки неодноразово.

Верховний комісар висловив особливе занепокоєння продовженням незаконних убивств у Газі навіть після оголошення перемир’я торік. За його словами, населення Гази зосереджене на дедалі меншій частині території, а тривалі ізраїльські блокада та закриття позбавляють палестинців основних засобів для виживання, зокрема продовольства, ліків і житла.

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Заяви щодо Західного берега

Тюрк заявив, що в Газі знищується цивільна інфраструктура, а на Західному березі розширюються незаконні поселення. Він також сказав, що палестинців свавільно затримують, піддають тортурам і жорстокому поводженню, а також застосовують до них окрему правову систему.

За оцінкою Тюрка, на Західному березі відбуваються систематичні насильницькі спроби замінити палестинські громади ізраїльськими поселенцями та фрагментувати територію, що підриває перспективу створення територіально цілісної палестинської держави. Він також вказав на дискримінаційний режим пересування, який надає перевагу свободі пересування поселенців над можливістю палестинців реалізовувати базові права у повсякденному житті.

Водночас Тюрк нагадав ХАМАС та іншим палестинським збройним угрупованням про їхній обов’язок захищати цивільних, поважати безпеку й незалежність гуманітарного персоналу та операцій, а також дотримуватися заборони на позасудові страти, свавільні затримання, тортури й жорстоке поводження. Він закликав усі держави діяти для запобігання подальшим злочинам, забезпечити незалежні розслідування, відповідальність винних і підтримку міжнародних судів.

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