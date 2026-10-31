В ООН попередили про вищі ціни через кризу в Ормузькій протоці — The National

Помічник генерального секретаря ООН і директор Регіонального бюро ПРООН для арабських держав Абдулла ад-Дардари заявив у Манамі, Бахрейн, що жителям Близького Сходу доведеться швидко адаптуватися до вищої вартості життя. За його словами, війна з Іраном і протистояння в Ормузькій протоці змушують людей пристосовуватися до менших субсидій, вищих цін і більшого оподаткування.

Як повідомляє The National, ад-Дардари виступив на полях Манамського діалогу. Він зазначив, що зміни, які зазвичай потребують десятиліть, нині відбуваються за кілька місяців, поки держави регіону намагаються відбудувати зруйноване та реагувати на порушення роботи стратегічної протоки.

Втрати для економік регіону

Посадовець ООН заявив, що багаторічна надмірна залежність від Ормузької протоки зробила країни регіону самовпевненими. За його оцінкою, Близький Схід щороку втрачає 7% ВВП, а все економічне зростання регіону за 2025 рік було втрачено.

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Ад-Дардари також назвав нову групу держав «заможними, але вразливими». Такі країни, за його словами, мають фінансові резерви, однак після наслідків війни з Іраном змінюють пріоритети й більше зосереджуються на власному відновленні. Ліван і Сирія, які вже перебували у складному становищі, раніше залежали від фінансових вливань заможніших держав регіону, додав він.

Бідність і регіональна співпраця

За словами представника ООН, відновлення війни між США та Іраном могло б суттєво посилити наявні проблеми. Він послався на дані ООН, за якими в регіоні 4 млн людей опинилися за межею бідності, а ще 4 млн стали безробітними.

Водночас ад-Дардари позитивно оцінив зусилля держав Перської затоки з розвитку регіональної взаємодії, яка має допомогти обійти наслідки закриття Ормузької протоки. У червні Рада співробітництва арабських держав Перської затоки та ПРООН провели в Ер-Ріяді круглий стіл щодо посилення стійкості й координації між державами та їхніми сусідами. За його словами, Туреччина погодилася долучитися до цього процесу, а Європейський Союз також висловив зацікавленість.

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